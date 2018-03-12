Президент Петр Порошенко является руководителем Национального банка Украины, соответственно, назначение на пост главы Нацбанка Якова Смолия не изменит ситуацию в стране. Такую позицию высказал экс- министр обороны Украины Анатолий Гриценко в прямом эфире украинского телеканала NEWSONE .

"Фамилии Гонтерева, Смолий или какая-то другая не имеют никакого значения. Главой Национального банка Украины был, есть и будет Порошенко П.А. Просто нужно это осознать. Ничего нового от Смолия с точки зрения позитивного реформирования банковской сферы мы не получим. Он и до того там работал", - высказала свою позицию Гриценко.

Как сообщал svodka.net ранее, Верховная Рада Украины в четверг, 15 марта, намерена рассмотреть вопрос назначения нового руководителя Национального банка Украины . Речь об этом идет в повестке дня на пленарную неделю 13-16 марта, опубликованной на сайте парламента.

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