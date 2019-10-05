 Нужно налаживать взрослый диалог: Мендель намерена встретиться с журналистами - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Нужно налаживать взрослый диалог: Мендель намерена встретиться с журналистами
05.10.2019 16:54
Юлия Менжель намерена встретиться с журналистами из-за скандала с ее атакой Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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