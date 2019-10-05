 Помпео выступил в защиту Трампа касательно его действий по давлению на Украину - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Помпео выступил в защиту Трампа касательно его действий по давлению на Украину
05.10.2019 17:31
Майк Помпео выступил в защиту Дональда Трампа касательно действий по Украине Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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