 В Великобритании перевернулся двухэтажный автобус: более 10 пострадавших - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Великобритании перевернулся двухэтажный автобус: более 10 пострадавших
05.10.2019 18:25
В Великобритании перевернулся двухэтажный автобус, человека в тяжелом состоянии пытаются спасти Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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