Неполитические Сводки
- Полиция Донецкой области подготовила 800 сотрудников для работы на оккупированной территории
- В Таиланде погибли шест слонов, которые пытались спасти слоненка из пропасти
- В Донецкой области из-за взрыва в квартире погибло два человека
- Пристайко заявил о готовности восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
- В Великобритании перевернулся двухэтажный автобус: более 10 пострадавших
|Пристайко заявил о готовности восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
|05.10.2019 18:44
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