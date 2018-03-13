Во вторник, 13 марта, в Киеве частично ограничат движение по Северному мосту (ранее Московский) через реку Десенка. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Стоит отметить, что ограничение движения связано с ремонтом.

"Во вторник, 13 марта, планируется частично ограничить движение транспорта по Северному мосту через р. Десенка. При благоприятных погодных условиях здесь будут проводить ремонтные работы", - проинформировали в КГГА .

Кроме этого, ограничения будут действовать: с 09:30 до 14:00 в направлении жилого массива Троещина и с 14:00 до 17:00 в направлении станции метро "Почайна".

Как сообщал svodka.net.uа, сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Генеральной прокуратурой выявили факт хищения руководителями "Киевавтодор" несколько сотен миллионов гривен .

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