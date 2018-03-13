Во вторник, 13 марта, в Азербайджане микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 15 человек, сообщает РБК-Украина.

Стоит отметить, что микроавтобус двигался по дороге "Ширван-Сальян" и столкнулся с грузовиком "КамАЗ".

По данным источника, последний принадлежал компании Shirvan Oil.

Кроме этого, в результате ДТП 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщал svodka.net ранее, в Германии автобус с детьми въехал в стену жилого дома, в результате происшествия пострадали 48 человек , в том числе 43 ребенка. Стоит отметить, что десять из них находятся в тяжелом состоянии, а водитель транспорного средства получил легкие травмы.

Напомним в Москве городской пассажирский автобус заехал в подземный переход , в результате чего были травмированы случайные прохожие.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира