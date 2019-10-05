 Полиция Донецкой области подготовила 800 сотрудников для работы на оккупированной территории - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Полиция Донецкой области подготовила 800 сотрудников для работы на оккупированной территории
05.10.2019 20:14
В Донецкой области полиция подготовила около 800 сотрудников для работы на оккупированной территории Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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