Неполитические Сводки
- В Запорожье подросток угнал авто родителей и спровоцировал смертельное ДТП
- Ученые назвали продукты, которые содержат цинк
- Полиция Донецкой области подготовила 800 сотрудников для работы на оккупированной территории
- В Таиланде погибли шест слонов, которые пытались спасти слоненка из пропасти
- В Донецкой области из-за взрыва в квартире погибло два человека
|В Запорожье подросток угнал авто родителей и спровоцировал смертельное ДТП
|05.10.2019 20:50
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