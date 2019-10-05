 В Запорожье подросток угнал авто родителей и спровоцировал смертельное ДТП - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Запорожье подросток угнал авто родителей и спровоцировал смертельное ДТП
05.10.2019 20:50
В Запорожье подросток угнал авто родителей для друзей и спровоцировал смертельное ДТП Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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