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Морозный реванш: синоптик предупредила о надвигающемся циклоне
13.03.2018 12:28

Уже к концу текущей недели в Украину вернутся морозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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