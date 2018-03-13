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|Морозный реванш: синоптик предупредила о надвигающемся циклоне
|13.03.2018 12:28
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Уже к концу текущей недели в Украину вернутся морозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в
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