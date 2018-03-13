Аннексированный Крым является большой проблемой для России. Такое заявление сделала российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время теледебатов.

По ее словам, решать данную проблему должны будут будущие поколения россиян.

Также Собчак отметила, что Крым принес только проблемы и применение санкций против Российской Федерации.

"Еще моим детям предстоит решать крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции и все беды и огромное количество проблем со всем миром. Это большая-большая проблема. Я считаю, что Россия нарушила все международные договоренности", - заявила телеведущая.

Вместе с тем она подчеркнула, что хотела попасть на полуостров не с целью агитации, а чтобы провести там гуманитарную акцию.

Как сообщал svodka.net, российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой предоставить ей дозволение на въезд в Крым . Телеведущая ответила на вопрос о том, собирается ли она в качестве кандидата в президенты РФ съездить в этот регион.

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