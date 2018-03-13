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|Собчак считает Крым проблемой и источником всех бед России
|13.03.2018 12:35
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Аннексированный Крым является большой проблемой для России. Такое заявление сделала российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время теледебатов.
По ее словам, решать данную проблему должны будут будущие поколения россиян.
Также Собчак отметила, что Крым принес только проблемы и применение санкций против Российской Федерации.
"Еще моим детям предстоит решать крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции и все беды и огромное количество проблем со всем миром. Это большая-большая проблема. Я считаю, что Россия нарушила все международные договоренности", - заявила телеведущая.
Вместе с тем она подчеркнула, что хотела попасть на полуостров не с целью агитации, а чтобы провести там гуманитарную акцию.
Как сообщал svodka.net, российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой предоставить ей дозволение на въезд в Крым. Телеведущая ответила на вопрос о том, собирается ли она в качестве кандидата в президенты РФ съездить в этот регион.
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