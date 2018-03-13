Во вторник, 13 марта, Национальный банк Украины выкупил 74,9 миллиона долларов на валютном аукционе. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

По данным финрегулятора, изначальный объем заявки составлял 100 миллионов долларов. В аукционе принимали участие 46 субъектов рынка, готовых продать 114,8 миллионов долларов.

Стоит отметить, что минимальный курс предложения составил 25,90 гривны за доллар, максимальный - 25,95 гривен за доллар.

В НБУ подчеркнули, что по результатам торгов было удовлетворено 25 заявок, при этом курс покупки варьировался от 25,90 гривны за доллар до 25,93 гривны за доллар. Средний курс аукциона составил 25,9233 гривны за доллар.

Как сообщал svodka.net, Национальный банк Украины решил ввести в обращение монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен .

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