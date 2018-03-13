Украина должна обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе министерства иностранных дел России.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обеспокоены намерениями украинских националистов блокировать российские дипломатические и консульские учреждения на территории Украины в день выборов.

Также в МИД РФ подчеркнули, что это "прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка".

В этом контексте в российском министерстве потребовали от Киева обеспечить безопасность Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России. Кроме того в МИД РФ призвали международные организации и структуры оказать должное влияние на Киев, чтобы "уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам".

"Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций", - говорится в заявлении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Европейский союз не намерен признавать результаты российских президентских выборов в Крыму, которые пройдут 18 марта .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира