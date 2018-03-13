Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал жителей аннексированного Крыма не идти на выборы президента России и не оказывать помощь в их организации, пишет Интерфакс-Украина .

"Призываю не помогать российской оккупационной власти организовывать эти выборы, принимать участие в этих выборах. Сейчас ФСБ звонит и угрожает родным тех, кто не хочет идти на выборы", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что жители оккупированного полуострова живут в постоянном страхе.

"То, что нам нужно сделать, - это достичь того, чтобы был доступ у международных организаций к оккупированному Крыму", - заявил Климкин.

По его словам, введенные в отношении РФ санкции из-за аннексии полуострова нельзя отменять, при этом на Москву даже нужно усилить международное давление.

Также глава украинского МИДа отметил необходимость создания неформального объединения "группы дружбы Украины" по деоккупации Крыма.

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