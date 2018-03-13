Заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на нескольких человек, которые находятся в украинской стороны. Об этом рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе в интервью Крым. Реалии .

"Он этого (обмена, - ред.) ждет, но сам говорит, что это будет очень не скоро. И если его менять, то, скорее только, сразу на нескольких человек. Насколько мне известно, президенту России докладывали, что Сенцов - супертерорист, преступник. Его обсуждали на всех уровнях силовых структур, чтобы не было быстрого решения о его освобождении", - отметил Динзе.

При этом правозащитник подчеркнул, что Сенцов проявил принципиальную позицию и не пошел на уступки ФСБ.

"Дело прогремело на всю страну, соответственно, на него зуб есть. Им важно, чтобы он дольше мучился. Но у ФСБ и ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний, - ред.) разные задачи. Первым нужно насолить, вторым - чтобы человек спокойно сидел, и не было скандалов. Олег находится между двух этих огней. А Путин не прислушивается ни к известным режиссерам, ни к правозащитникам. Он прислушивается к силовикам", - сообщил Динзе.

Как сообщал svodka.net, на здании посольства Российской Федерации на территории Нью-Йорка изобразили проекции, которые посвятили незаконно заключенному в РФ режиссеру из Украины Олегу Сенцову .

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