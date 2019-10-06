 В Житомирской области пожарные тушили 11 сараев из-за бездомного - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Житомирской области пожарные тушили 11 сараев из-за бездомного
06.10.2019 08:19
В Бердичеве пожарным пришлось гасить 11 сараев из-за бездомного Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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