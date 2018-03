В понедельник, 12 марта, в США скончался гитарист легендарной группы The Ventures Ноки Эдвардс, сообщает Корреспондент . По данным источника, на момент смерти известному музыканту было 82 года. Стоит отметить, что причиной смерти Эдвардса стали осложнения, которые были вызваны последсвиями операции на бедре. Справка: The Ventures - американская музыкальная группа, играющая инструментальный рок и серф-рок. Она была основана в 1958 году в городе Такома, штат Вашингтон. Экспериментируя со стилями, со временем группа оказала огромнейшее влияние на развитие музыки во всем мире. Своей виртуозностью исполнения, экспериментированием с гитарным звуком, группа задала основу для огромного количества новых музыкальных групп, тем самым заработав статус "The Band that Launched a Thousand Bands". The Ventures входит в список групп-бестселлеров, в мире на данный момент продано свыше 100 миллионов пластинок. В 2008 году группу включеили в Зал славы рок-н-ролла. Дискография группы насчитывает более 60 студийных альбомов, свыше 30 концертных, и более 72 синглов. Одним из поклонников The Ventures являлся участник группы The Beatles Джордж Харрисон. Как сообщал svodka.net, известный американский певец, бывший солист группы The Temptations Деннис Эдвардс скончался на 75-м году жизни . Эдвардс умер в городе Чикаго в вечер четверга, 1 февраля. На момент смерти он находился в больнице, а причиной смерти врачи называют осложнения, вызванные менингитом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



