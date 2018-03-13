В докладе, обнародованном европейской системой быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции, спиннеры включили в список опасных товаров, сообщает NEWSONE .

Стоит отметить, что по мнению европейских специалистов, спиннеры представляют риск для детей. Особенно опасны модели с подсветкой, так как проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника.

Кроме этого, опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.

Напомним, спиннер - это игрушка, имеющая одну ось и постоянно сохраняющая свое положение. Человек держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен таким образом, что для запуска его движения довольно легкого касания пальцем.

Как сообщал svodka.net ранее, телевизионная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян занялась новым бизнес-проектом и выпустила к празднику "Дня отца" коллекцию приятных мелочей. Главным объектом праздничной коллекции Ким стал золотой спиннер , который имеет необычную форму значка доллара. Спиннер имеет сильный сияние и надпись Daddy, нанесенную на все товары из коллекции.

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