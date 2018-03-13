Народный депутат Украины Надежда Савченко не будет свидетельствовать по делу задержанного главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, поскольку с 12 по 16 марта находится с рабочей поездкой в ​​Страсбурге. Об этом политик проинформировала главу Службы безопасности Украины Василия Грицака в официальном письме, которое также обнародовала на своей странице в

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