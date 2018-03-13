Неполитические Сводки
|Савченко объяснила, почему не будет свидетельствовать по делу Рубана
|13.03.2018 14:42
|
Народный депутат Украины Надежда Савченко не будет свидетельствовать по делу задержанного главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, поскольку с 12 по 16 марта находится с рабочей поездкой в Страсбурге. Об этом политик проинформировала главу Службы безопасности Украины Василия Грицака в официальном письме, которое также обнародовала на своей странице в
Поделитесь статьей с друзьями