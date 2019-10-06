 Шесть городских и областных советов выступили против "формулы Штайнмайера" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Шесть городских и областных советов выступили против "формулы Штайнмайера"
06.10.2019 08:37
Шесть украинских- областных и городских советов протестовали против "формулы Штайнмайера" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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