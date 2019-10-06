Неполитические Сводки
- Нидерланды приняли решение избавиться от названия страны Голландия
- В Днепропетровской области из общежития эвакуировали 200 человек из-за провала грунта
- В больницах Черновицкой области остаются еще 50 человек после жуткого отравления на свадьбе
- Шесть городских и областных советов выступили против "формулы Штайнмайера"
- В Житомирской области пожарные тушили 11 сараев из-за бездомного
|Шесть городских и областных советов выступили против "формулы Штайнмайера"
|06.10.2019 08:37
|
Поделитесь статьей с друзьями