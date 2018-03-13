В понедельник, 12 марта, в Одесской области 71-летняя женщина попала в реанимацию после нападения трех собак породы алабай, сообщает Корреспондент .

Инцидент произошел в селе Санжейка Овидиопольского района. Пожилая женщина пришла убирать дом по найму и в это время на нее напали три соседских алабая. Пенсионерку пыталась защитить хозяйская собака, но ту агрессивно настроенные алабаи просто разорвали.

На протяжении полутора часа женщина пряталась от разъяренных животных и пыталась дозвониться хозяину дома. Когда мужчина приехал, собаки покусали и его, но незначительно.

Стоит отметить, что женщину доставили в больницу Черноморска. Чтобы ее спасти, вызвали хирурга и анестезиолога из области, но на данный момент женщину оперировать нельзя.

По словам главного врача Черноморской больницы Елены Кузарь, сейчас врачи придерживаются выжидательной тактики, так как случай очень тяжелый и нижние конечности все в сдавленных ранах.

"С таким случаем еще не встречалась в своей практике" - добавила главврач.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории Сум были введены частичные ограничения в одном из районов вследствие выявленного у собаки бешенства. Чтобы исключить риск, ведомство ввело карантинные мероприятия на территории улицы Владимирской, а угрожающими зонами определены Пришибская площадь, Пришибский переулок, улица Марата.

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