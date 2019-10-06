 В Днепропетровской области из общежития эвакуировали 200 человек из-за провала грунта - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Днепропетровской области из общежития эвакуировали 200 человек из-за провала грунта
06.10.2019 09:14
В Днепропетровской области провалился грунт возле общежития: эвакуировано 200 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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