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Трамп: Рекс Тиллерсон уходит с должности госсекретаря США
13.03.2018 15:45

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон уходит с занимаемой должности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы государства, место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео.

"Майк Помпео, глава ЦРУ, станет новым главой Государственного департамента. Он хорошо справиться со своими обязанностями", - написал американский президент.

Вместе с тем он поблагодарил Тиллерсона за службу.

Также Трамп сообщил, что впервые на должность главы ЦРУ будет назначена женщина.

"Джина Хаспер станет новым главой ЦРУ, и будет первой женщиной, назначенной на эту должность. Поздравляю всех", - отметил президент США.

Как сообщал svodka.net ранее, в ближайшее время в отставку намерен уйти экономический советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Гэри Кон.

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