Российская Федерация активно готовится к срыву развертывания на Донбассе миротворческой миссии ООН. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, пишет Лига.Новости .

По данным разведки, Российская Федерация ведет на границе с Украиной подготовку казачьих батальонов, которые в дальнейшем перебросят на оккупированный Донбасс.

"На полигонах ВС РФ, расположенных в приграничных с Украиной областях, осуществляется скрытая подготовка так называемых отрядов русских казачьих организаций для дальнейшего направления на временно оккупированные территории востока Украины", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны подчеркнули, что основная направленность подготовки "казачьих подразделений" свидетельствует о возможности их привлечения к мероприятиям по подавлению акций гражданского неповиновения в ОРДЛО путем дискредитации выступлений местных жителей, которые недовольны оккупационной властью.

"Среди других основных направлений подготовки этих так называемых казаков является организация и проведение провокационных антиукраинских мероприятий, чтобы создать иллюзию роста числа сторонников идеи "русского мира" в ОРДЛО", - отметили в ГУР.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное для того, чтобы максимально быстро развернуть миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на оккупированных территориях Донбасса.

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