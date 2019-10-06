Неполитические Сводки
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|Минсоцполитики планирует платить семьям с новорожденными в Донецкой области по 5 тыс. грн
|06.10.2019 10:49
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