 Минсоцполитики планирует платить семьям с новорожденными в Донецкой области по 5 тыс. грн - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Минсоцполитики планирует платить семьям с новорожденными в Донецкой области по 5 тыс. грн
06.10.2019 10:49
В Минсоцполитики планируют платить по 5 тыс. грн семьям с новорожденными в Донецкой области Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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