В Греции украинского моряка засудили к 180 годам заключения из-за организации перевозки сирийских беженцев, сообщает ТСН.uа .

По полученным данным, залюченным является 40-летний Денис Бровченко. Брат осужденного Андрей рассказал, что украинские дипломаты ничего не делают, чтобы помочь морякам.

В то же время Денис подчеркнул, что местные власти на разрешают оправлдать себя.

"Все, кого вы видите в этой камере, - граждане Украины, заключенные на пожизненый срок. За что? Все были задержаны береговой охраной при перевозке беженцев с Ближнего Востока в Италию морским путем. Сейчас это распостраненная вакансия в Европе. А вот последствия являются шокирующим сюрпризом для каждого - пожизненное заключение. Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дают возможности оправдать и защитить себя, а представители нашего государства игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация. Мы не знаем, что указано в наших показаниях, по каким статьям нас обвиняют, как защищаться в суде. Все эти моменты, оказывается, не стоят внимания нашего консула, который по долгу службы должен помогать согражданам, попавшим в беду за границей. Именно в беду!

Данное видеообращение мы делаем для того, чтобы нас наконец услышало наше государство, наши соотечественники и мировое общество! Никто из нас ранее не имел проблем с законом! Все оказались здесь, помогая людям убегать от войны в Европу, которая их принимает. Зверское преступление, не так ли? Для сравнения, убийцам и наркоторговцам здесь дают только несколько лет", - заявил Бровченко в своем видеообращении.

Он также отметил, что действительно нарушил закон и понимает, что должен за это ответить. Однако Бровчегнко подчеркнул, что наказание несоизмеримо с содеянным.

"Из только этого напрашивается вывод, что мы здесь консервируемся без единого шанса на оправдание ради чьей-то выгоды. Очень не хочется думать, что наше правительство в курсе, и просто закрывает глаза. Будет ли это обращение скандальным, либо останется незамеченым. В любом случае, терять нам уже нечего..." - отметил Бровченко.

Как сообщал svodka.net ранее, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов .

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