Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители решили демонтировать палаточный городок под Верховной Радой после того, как нашли там предметы, похожие на боевые гранаты, сообщает Радио Свобода.

По словам главы МВД, после обнаружения предметов, похожих на гранаты, было принято решение произвести полный демонтаж палаточного городка и изъять все, что в нем находилось.

"Когда результаты этого обыска показали, что в одной из палаток были найдены эти предметы (гранаты, - ред.), то было принято решение не останавливаться на обыске, а полностью все, что там есть, забрать: предметы, начиная от палаток, и заканчивая личными вещами, были изъяты и описаны", - заявил Аваков.

При этом он подчеркнул, что демонтаж длился "около четырех-шести часов".

"Владельцы этих вещей могли приходить и изымать их по соответствующей процедуре. Поэтому этот выбор был сделан сознательно и, на мой взгляд, это нормальное адекватное решение", - считает глава МВД.

Также Аваков отметил, что дозволение на обыск в палаточном городке были выданы двумя судами.

"Я не считаю приемлемым, чтобы в 100 метрах от Верховной Рады находился шатер, в котором лежали боевые гранаты, которые могли быть приведены в действие неадекватными людьми. Это вопрос выбора", - заявил Аваков.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 3 марта, людей, которых сотрудники полиции задержали утром , однако которые не причастны к хранению боевых гранат, нанесению увечий полицейским, а также другим правонарушениям, отпустят из отделений полиции.

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