В столице Украины стартовали съемки китайского телевизионного сериала "Золотой глаз", организатором которых стала самая крупная китайская онлайн теле- и видео платформа iQIYI. Завершить съемки планируют до 17 марта нынешнего года, сообщает пресс-служба Firework Group, передает Корреспондент . Для съемок в Киев прилетели около ста членов съемочной группы, работающих над проектом с китайским режиссером Лином Наном. Главная роль в сериале досталась солисту корейско-китайской группы ЕХО Чжану Исину. По сюжету, главный герой - работник ломбарда по имени Лей, после ДТП обретает сверхспособности для определения подлинности антиквариата. Главные роли также исполнят актеры из Китая Ван Цзысюань, Ши Чжаоки, Чжан Фан и другие. Премьеру картины запланировали на лето нынешнего года. Как сообщал svodka.net, 4 марта, вышел тизер финального сезона "Карточного домика" без участия скандального актера Кевина Спейси. Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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