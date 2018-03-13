Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов готов подать прошение о помиловании. Такое заявление сделал адвокат украинца Дмитрий Динзе, сообщает Эхо Москвы .

По словам правозащитника, режиссер подаст прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене.

Также Динзе отметил, что украинец содержится в общем бараке, где находятся до 40 человек. Кроме того авдокат сообщил, что у Сенцова не было конфликтов с другими заключенными.

Как сообщал svodka.net, заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на нескольких человек, которые находятся в украинской стороны.

Напомним, на здании посольства Российской Федерации на территории Нью-Йорка изобразили проекции, которые посвятили незаконно заключенному в РФ режиссеру из Украины Олегу Сенцову .

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