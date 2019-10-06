 Зеленский - учителям: Ваша профессия должна стать для государства стратегической - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Зеленский - учителям: Ваша профессия должна стать для государства стратегической
06.10.2019 12:43
Владимир Зеленский заявил, что профессия учителя должна стать для государства "стратегической" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->