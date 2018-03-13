В Киеве грабители вынесли из квартиры фрацузского дипломата имущества на 740 тысяч гривен. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в

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