Неполитические Сводки
- Певец из культовой группы 90-х Backstreet Boys стал отцом во второй раз
- На вече против формулы Штайнмайера собралось около 3 тыс. человек
- Премьер Ирландии хочет встретиться в премьером Великобритании до саммита ЕС
- Зеленский - учителям: Ваша профессия должна стать для государства стратегической
- Зеленский опроверг информацию об условиях Белого дома
|Премьер Ирландии хочет встретиться в премьером Великобритании до саммита ЕС
|06.10.2019 13:02
|
Поделитесь статьей с друзьями