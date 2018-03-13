Процедура расторжения контрактов российского концерна "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" займет полтора-два года. Такое заявление сделал глава Газпрома Алексей Миллер во время встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус полтора-два года", - заявил Миллер.

Он также сообщил, что российский концерн принял решение расторгнуть контракты с Нафтогазом, чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019 годы.

"По решению арбитража, Газпром должен заплатить Нафтогазу 2,56 миллиарда долларов. Но с пониманием того, что НАК "Нафтогаз Украины" сразу же сделал заявление о том, что за предстоящий 2018-2019 годы до конца действия контракта НАК "Нафтогаз Украины" на основании решения Стокгольмского арбитража взыщет еще штрафы с нас, и мы будем вынуждены заплатить еще несколько миллиардов долларов", - подчеркнул Миллер.

Вместе с тем он выразил надежду, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с Нафтогазом.

В то же время Дмитрий Медведев заявил, что обращение в суд для расторжения контрактов Газпрома с Нафтогазом является "нормальным правовым путем прекращения договорных отношений".

"Все договоры имеют свойство, как говорят юристы, изменяться, возникать, в конечном счете они заканчивают свое действие или расторгаются в установленном порядке. В данном случае, в судебном порядке. Это нормальный правовой путь прекращения договорных отношений", - заявил российский премьер.

Как сообщал svodka.net.uа, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с НАК "Нафтогаз Украины" стоит российской стороне 500 тысяч долларов .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира