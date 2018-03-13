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|Президентские выборы в РФ: в Украине усилят охрану российских посольств
|13.03.2018 18:10
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В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента Российской федерации в Украине усилят охрану российских дипломатических учреждений. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
По данным МВД, охранять дипломатические ведомства будут бойцы Национальной гвардии. Также близко будут дежурить полицейские подразделения.
В настоящее время общее количество личного состава, который привлекут к охране учреждений, не определено.
Напомним, представительства Российской Федерации в Украине располагаются в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в министерстве иностранных дел России заявили, что Украина должна обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта.
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