Один из лучших пластических хирургов Лондона Джулиан Де Сильва рассказал об идеальной форме губ, отметив, что по его мнению, наиболее близки к совершенству губы певицы из США Тейлор Свифт, извещает The Independent .

"У Тейлор великолепные пухлые губы и кривизна, которого пытаются добиться так много женщин", - сказал хирург.

В числе звезд, губы которых также заслуживают внимание, Де Сильва называет Скарлетт Йоханссон и Кайли Дженнер.

По его словам, после достижения 28-летнего возраста губы людей начинают терять естественную припухлость, вследствие снижения в организме количества гиалуроновой кислоты и коллагена. Для замедления данных процессов необходимо отказаться от курения, а также снизить количество времени пребывания на солнце.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, будущую супругу принца Великобритании Гарри эксперты назвали самой привлекательной в королевской семье. Такое решение огласили представители центра косметической и пластической хирургии Лондона.

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