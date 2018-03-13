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|Эксперты назвали звезду с наиболее идеальной формой губ
|13.03.2018 18:17
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Один из лучших пластических хирургов Лондона Джулиан Де Сильва рассказал об идеальной форме губ, отметив, что по его мнению, наиболее близки к совершенству губы певицы из США Тейлор Свифт, извещает The Independent.
"У Тейлор великолепные пухлые губы и кривизна, которого пытаются добиться так много женщин", - сказал хирург.
В числе звезд, губы которых также заслуживают внимание, Де Сильва называет Скарлетт Йоханссон и Кайли Дженнер.
По его словам, после достижения 28-летнего возраста губы людей начинают терять естественную припухлость, вследствие снижения в организме количества гиалуроновой кислоты и коллагена. Для замедления данных процессов необходимо отказаться от курения, а также снизить количество времени пребывания на солнце.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, будущую супругу принца Великобритании Гарри эксперты назвали самой привлекательной в королевской семье. Такое решение огласили представители центра косметической и пластической хирургии Лондона.
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