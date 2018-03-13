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Штаб АТО: На Донбассе в результате обстрелов ранен украинский боец
13.03.2018 18:52

Представители незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать договоренности о полном прекращении огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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