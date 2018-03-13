Неполитические Сводки
- Правоохранителей уволили за снимки с обнаженными туристками
- Иностранца задержали за торговлю людьми
- Масштабный пожар в Киеве: горит склад с газовыми баллонами
- Климкин обсудит санкции в отношении организаторов выборов РФ в Крыму с министрами ЕС
- Видео дня: в Николаевском зоопарке медведица впервые вывела на прогулку своего малыша
|Штаб АТО: На Донбассе в результате обстрелов ранен украинский боец
|13.03.2018 18:52
|
Представители незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать договоренности о полном прекращении огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в
Поделитесь статьей с друзьями