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В столице перекрыли улицу: проезжая часть превратилась в озеро
13.03.2018 19:00

В городе Киев улица Фанерная, размещенная около Харьковского шоссе в Днепровском районе, была закрыта по причине подтопления, возникшего из-за сильного дождя и таяния снега. Об этом жителей предупредило коммунальное предприятие "Укравтодор" на официальной странице в социальной сети

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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