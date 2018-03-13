В городе Киев улица Фанерная, размещенная около Харьковского шоссе в Днепровском районе, была закрыта по причине подтопления, возникшего из-за сильного дождя и таяния снега. Об этом жителей предупредило коммунальное предприятие "Укравтодор" на официальной странице в социальной сети

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