Неполитические Сводки
- Правоохранителей уволили за снимки с обнаженными туристками
- Иностранца задержали за торговлю людьми
- Масштабный пожар в Киеве: горит склад с газовыми баллонами
- Климкин обсудит санкции в отношении организаторов выборов РФ в Крыму с министрами ЕС
- Видео дня: в Николаевском зоопарке медведица впервые вывела на прогулку своего малыша
|В столице перекрыли улицу: проезжая часть превратилась в озеро
|13.03.2018 19:00
|
В городе Киев улица Фанерная, размещенная около Харьковского шоссе в Днепровском районе, была закрыта по причине подтопления, возникшего из-за сильного дождя и таяния снега. Об этом жителей предупредило коммунальное предприятие "Укравтодор" на официальной странице в социальной сети
Поделитесь статьей с друзьями