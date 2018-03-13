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- Видео дня: в Николаевском зоопарке медведица впервые вывела на прогулку своего малыша
|Видео дня: в Николаевском зоопарке медведица впервые вывела на прогулку своего малыша
|13.03.2018 19:07
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В зоопарке города Николаев во вторник, 13 марта, впервые вышел на прогулку белый медведь в возрасте четыре месяца. О соответствующем факте сообщил директор зоопарка на официальной странице в социальной сети
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