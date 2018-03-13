В Мексике троих сотрудников полиции отстранили от исполнения должностных обязанностей за фотографии, которые они сделали на берегу вместе с полуобнаженными туристками, пишет Daily Mail.

По информации издания, правоохранителей распределили для дежурств на пляжи по причине всплеска насилия в штате Кинтана-Роо в Канкуне. Троих, в итоге, заметили в компании полуголых девушек, которые загорали на побережье топлес. Они фотографировались.

Во время съемки вооруженные полицейские были одеты в бронежилеты. А снимки все участники опубликовали в социальных сетях. В то время, как руководство полиции резко негативно отреагировало на снимки, пользователи ответили на них неоднозначно.

"Когда проститутки интересуют тебя больше, чем охрана порядка", - написал один из пользователей, комментируя пост.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, девушка в США нечаянно выслала свое фото в вечернем платье случайному контакту , перепутав его номер с номером членов семьи, а в ответ получила неожиданный отзыв от родственников незнакомца.

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