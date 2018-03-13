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Стало известно, как киевские коммунальщики "убирают" снег: видео
13.03.2018 20:18

Сотрудники коммунальных службы столицы Украины разбрасывают грязный снег по автомобильным дорогам улиц. Об этом стало известно из видео, которое было обнародовано страницей "Киев автомобильный" в социальной сети

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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