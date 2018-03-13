Сотрудники СБУ решили принудительно вернуть на территорию Польши парня в возрасте 19 лет, сжегшего в общественном заведении изображение тризубца - украинского герба. О таком решении сообщила пресс-служба Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

"За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя", - уточнили в СБУ.

Напомним, правоохранителям удалось установить, что гражданин Польши во время отдыха в компании в ресторане Тернополя публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного Герба Украины, украшавшее заведение.

По причине того, что в действиях юноши отсутствует состав преступления, но при этом его дальнейшее бытие на территории Украины угрожает безопасности страны, в понедельник, 12 марта, правонарушителя принудительно возвратили в Польшу.

Как сообщал svodka.net, сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали масштабное хищение сырья из нефтепроводов в ряде областей страны. Согласно информации ведомства, злоумышленники перекачивали нефть в автоцистерны и реализовывали для переработки.

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