Уроженец Коломыи Ивано-Франковской области Алексей Гуцуляк стал автором нового рекорда Украины по фридайвингу, проплыв подо льдом 61 метр, пишет местное издание Курс .

Так, мужчина в возрасте 38 лет задержал дыхание на полторы минуты, за которые преодолел 61 метр. Предыдущий рекордсмен преодолел на 21 метр меньше.

Свидетелями заплыва были спасатели, а также знаток национального реестра рекордов Виталий Зорин. На озере приняли все необходимые меры безопасности. Каждые десять метров озера оборудовали прорубями, а фридайвер был подстрахован веревкой.

Отметим, что это не первый рекорд Алексея. В 2013 году адвокат установил мировой рекорд по самому длительному пребыванию человека без одежды под снегом. Тогда Гуцуляк выдержал 60 минут и 8 секунд.

Как сообщал svodka.net.uа, в Австралии пловец в возрасте 99 лет побил мировой рекорд в заплыве на 50 метров вольным стилем в своей возрастной группе. На соревнованиях в Квинсленде мужчина по имени Джордж Коронес проплыл указанную дистанцию за 56,12 секунд.

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