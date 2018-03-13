У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа было две причины, по которым он решил отправить в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона. Такое мнение выразила эксперт-международник Анна Шелест в прямом эфире украинского телеканала NEWSONE .

"Теоритически, я думаю, что две причины (для увольнения Тиллерсона, - ред.). Первая - это то, что накопился большой запас противоречий в позициях госсекретаря и президента и дошли до уровня, когда необходимо было уже принимать то или иное решение. Второе - то, что господин Трамп как раз собирается начинать новый этап переговоров с КНДР и по тоговым программам. Соответственно, он бы хотел начинать их с госсекретарем, который больше разделяет его позицию, чем предыдущий", - пояснила Анна.

Она также отметила, что в СМИ слухи об отставке Тиллерсона с поста госсекретаря начали ходить еще в октябре минувшего года.

Как сообщал svodka.net, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки РексТиллерсон уходит с занимаемой должности . Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Место Тиллерсона займет глава ЦРУ Майк Помпео.

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