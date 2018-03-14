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|Во Львове возле польского мемориала произошел взрыв
|14.03.2018 09:55
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Во вторник, 13 марта, вечером во Львове на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв, сообщает РБК-Украина.
По словам директора музея "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая, неизвестный предмет обследуют специалисты, а в результате взрыва надгробия не повреждены.
"Охранник рассказал, что взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Скорее только, из-за стены на травник кто-то бросил неизвестный предмет."- добавил Нагай.
Стоит отметить,от взрыва образовалась ямка 30 см диаметром.
В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в