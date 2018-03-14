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|СМИ: Украинских моряков арестовали в Нигерии
|14.03.2018 10:16
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Стало известно, что в Нигерии за незаконную торговлю топливомарестовали швейцарский танкер San Padre Pio, на котором находилось 16 украинских моряков в составе экипажа, сообщил Корреспондент.
Стоит отметить, что их арестовали еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте.
"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тысяч тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом", – отметили в заявлении.
По данным источника, сейчас танкер находится на причале в
Бонне.
Как сообщал svodka.net ранее, около десяти человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго. Сразу после вылета самолета из аэропорта были выявлены технические проблемы, затем диспетчеры потеряли связь с бортом. В Вооруженных силах Украины сообщили, что в результате крушения воздушного судна погибли три украинца.
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