Стало известно, что в Нигерии за незаконную торговлю топливомарестовали швейцарский танкер San Padre Pio, на котором находилось 16 украинских моряков в составе экипажа, сообщил Корреспондент .

Стоит отметить, что их арестовали еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте.

"Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тысяч тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом", – отметили в заявлении.

По данным источника, сейчас танкер находится на причале в Бонне.



Кроме этого, капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было согласие от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

Как сообщал svodka.net ранее, около десяти человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго. Сразу после вылета самолета из аэропорта были выявлены технические проблемы, затем диспетчеры потеряли связь с бортом. В Вооруженных силах Украины сообщили, что в результате крушения воздушного судна погибли три украинца .

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