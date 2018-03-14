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|В Украине отменили талоны на прием к врачу
|14.03.2018 10:31
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В Украине Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспансерному осмотру и обязательные медицинские карты для поступления в школу. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Минздрава.
По данным Министерства, с 13 марта
бумажные талоны заменит форма Журнал регистрации амбулаторных
пациентов, куда будет автоматически переноситься информация из
записей амбулаторной карты. В Минздраве подчеркнули, что пошли на
это, поскольку их просто складывали в коробки.
"Приказом Министерства отменены талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. Минздрав начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по мнению Минздрава, формы первичной медицинской документации являются "морально устарелыми".
"Готовится унификация существующих форм амбулаторных карт и их согласования с процессами компьютеризации. В результате должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям", - говорится в сообщении.
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