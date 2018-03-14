Украинская разведка в марте 2014 года часто сообщала о намерении российских войск начать полномасштабное наступление. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью".

По его словам, российские танки и вертолеты приближались к границе, однако сразу же разворачивались. При этом, вдоль всей границы на севере и востоке находились российские военные.

"В течение марта несколько раз, трижды, а может и больше, наша разведка давала данные, что именно в 4 часа утра российские войска войдут на территорию Украины, начнется масштабное наступление. Первый раз - мы ночь провели в командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли почти к границе и развернулись. Второй такой раз, в течение недели - теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление", - рассказал Турчинов.

Он выразил мнение, что планам Путина по полномасштабному вторжению помешали добровольцы, ведь именно они дали время оправиться украинской армии.

"Путин просчитался. Он считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы, экономику. Но он не просчитал того, что в Украине будет создано добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И, собственно, создание добровольческого движения в тот период - это ключевой момент, который сорвал планы Путина. Именно добровольцы сдержали Путина и спасли ситуацию - дали время оправиться армии, купить бронежилеты, каски, оружие", - отметил секретарь СНБО.

Также эту информацию подтвердил и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Российская армия стояла в то время вдоль всей границы - на границе с Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областями. Надо осознать, что от черниговской границы до Киева расстояние небольшое", - подчеркнул политик.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Российская Федерации в 2014 году планировала завершить оккупацию Крыма до 1 марта , а затем приступить к полномасштабному набег на материковую Украины.

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