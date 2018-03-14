В среду, 14 марта, в Украине отмечают День добровольца, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что главной целью празднования является чествование мужества и героизма украинских защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиление общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований. Данное постановление приняли в Верховной Раде еще в начале 2017 года.

"Именно вы - добровольцы - приняли на себя первый удар российского агрессора и ощутили на себе коварство и жестокость врага, прошли ад тяжелых боев за Широкино, Иловайск, Марьинку, Донецкий аэропорт, самопожертвованием, мужеством и героизмом доказали всему миру, что мы никому не отдадим право решать нашу судьбу", - отметил в своем обращении президен Украины Петр Порошенко.

Также Порошенко добавил, что на данный момент большинство добровольцев, приобретя военный опыт, продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию боевиков на Востоке в составе обновленного украинского войска.

"В этот день мы кланяемся всем героям, которые отдали свою жизнь за сохранение территориальной целостности Украины и за лучшее будущее своих детей в свободной стране. Вечная им слава! От имени Украинского народа имею честь выразить вам почет за высокий патриотизм и мужество в обороне родной земли. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и непоколебимой веры в нашу победу", - обратился президент.

Как сообщал svodka.net, Петр Порошенко подписал приказ, благодаря которому ряд украинцев получили государственные награды , а некоторым из них присвоено специальные звания.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира