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|В сети появился трейлер фильма "Фантастические твари 2"
|14.03.2018 11:22
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Во вторник, 13 марта, в сети появился первый трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что видеоролик за несколько часов собрал на YouTube-канале Warner Bros. UK более 360 тысяч просмотров.
На видео появляются известные актеры Джонни Депп и Джуд Лоу. А режиссером киноленты выступил Дэвид Йейтс.
По сюжету фильма темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд устраивает грандиозный побег, после чего начинает собирать сторонников. Большинство из них не догадывается об истинной цели темного мага - добиться превосходства волшебников над всеми маглами на земле.
Кроме этого, выход фантисического фильма на широкий экран анонсируют в ноябре 2018 года.
Как сообщал svodka.net ранее, фейковый трейлер популярного сериала "Друзья" набирает популярность в сети.
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