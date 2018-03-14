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- В Минздраве рассказали о попытке дать Супрун взятку квартирой
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|В Минздраве рассказали о попытке дать Супрун взятку квартирой
|14.03.2018 11:36
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И.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяне Супрун пытались дать взятку в виде квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.
В Министерстве подчеркнули, что следственные действия по предложению взятки Супрун продолжаются уже около года.
"Год назад помощник одного из народных депутатов предложил и.о.министра взятку в виде квартиры за использование служебного положения для помощи в получении медицинским учреждением определенного дорогостоящего оборудования. На следующий день Супрун обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о.министра и ее внештатный советник в течение года принимали участие в следственных действиях для документации деталей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в последующих встречах с помощником нардепа принимал участие мэр города. Он подтвердил предложение взятки в виде квартиры.
"Квартиру предлагалось оформить на советника Супрун, который сыграл роль доверенного лица", - подчеркнули в Минздраве.
Как сообщал svodka.net ранее, НАБУ открыло дело о возможном получении взятки бывшим главой Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым.
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